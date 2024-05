Il fantasista spagnolo sperava nella convocazione ma ha riportato un grave infortunio col Betis. Sfuma il sogno Euro 2024.

Il sogno di Isco è ufficialmente svanito con gli esami strumentali a cui il fantasista spagnolo si è sottoposto venerdì mattina.

Il giocatore del Betis non potrà prendere parte alla spedizione della Spagna a Euro 2024.

Una doccia gelata per Isco, che sperava di convincere il Ct De La Fuente a prenderlo in considerazione, in vista della competizione che si giocherà questa estate in Germania.