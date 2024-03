Irlanda-Belgio dove vederla: DAZN, Sky, Rai, TV8, Mediaset o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Irlanda e Belgio a confronto in amichevole: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

In vista di Euro 2024 - dove è stato inserito nel Gruppo E con Slovacchia, Romania e la vincitrice del playoff della Lega B di Nations League - il Belgio è impegnato per le due amichevoli di fine marzo.

La prima è contro l'Irlanda, che invece il pass per la Germania non l'ha ottenuto: solo sei punti nel Gruppo B di qualificazione che ha visto Francia e Olanda accedere direttamente alla fase a gironi degli Europei.

I 'Diavoli Rossi' torneranno in campo il 26 marzo contro l'Inghilterra, mentre l'Irlanda ospiterà la Svizzera nello stesso giorno.

Di seguito le info per tenersi aggiornati su Irlanda-Belgio: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.