Iraq-Giordania ad alta tensione: Hussein espulso dopo aver mimato l'esultanza avversaria

L'attaccante iracheno ha ricevuto il secondo giallo subito dopo il goal: esultanza provocatoria secondo l'arbitro.

È da poco iniziata la fase ad eliminazione diretta della Coppa d'Asia in corso di svolgimento in Qatar: dopo il Tagikistan (che ha avuto la meglio sugli Emirati Arabi Uniti), a conquistare il pass per i quarti di finale è stata la Giordania.

La nazionale guidata dal commissario tecnico Amer Shafi ha avuto la meglio contro l'Iraq in un match contraddistinto da continui colpi di scena e dalla rimonta maturata proprio sul gong dei tempi regolamentari.

L'incontro è stato caratterizzato anche dall'espulsione rimediata dall'iracheno Aymen Hussein, allontanato dal terreno di gioco per un motivo piuttosto inusuale.