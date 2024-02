Suo padre e suo zio giocavano a calcio, lui tifa Milan: Irama ritorna al Festival di Sanremo 2024.

In sintesi, per citare alcuni numeri: 47 dischi di platino, 5 dischi d'oro. Riconoscimenti che pesano nella carriera artistica di Irama.

E diversi Festival di Sanremo: anche per questo la sua partecipazione all'edizione 2024 rappresenta la conferma da "Big" della competizione.

Irama torna a Sanremo, ma la sua vita si intreccia profondamente al mondo del calcio: per la sua storia, per la sua maglia e per il suo tifo.