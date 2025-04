Inzaghi verso Milan-Inter con poche soluzioni in avanti: "Lautaro e Taremi non ci saranno, avremo solo tre attaccanti"

AC Milan vs Inter

Il tecnico nerazzurro su Lautaro Martinez: "Vogliamo averlo sabato a Parma ma dobbiamo andar piano. Frattesi da valutare, ha un problema al piede".

Archiviata la vittoria contro l'Udinese, che ha permesso all'Inter di consolidare la vetta della classifica in Serie A, la formazione nerazzurra si sintonizza sull'obiettivo della Coppa Italia.

L'Inter, all'imbocco del mese di aprile, è ancora in corsa su tutti i fronti e alla vigilia del derby d'andata della semifinale di coppa, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in vista del primo atto tra Milan e Inter.