Inzaghi verso Juventus-Inter: "Thuram più no che sì. VAR e arbitri? Io arrabbiato per il diverso trattamento"

Juventus vs Inter

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia di Juventus-Inter: "Arbitri? Volevo difendere il lavoro mio, dei giocatori e del club".

Inter pronta a tornare in campo dopo il sofferto successo sulla Fiorentina che ha permesso di andare a -1 dal Napoli: per i campioni d'Italia, stavolta, l'ostacolo si chiama Juventus.

Trasferta ostica per i nerazzurri, che all'andata non riuscirono a portare a casa i tre punti nonostante un vantaggio di due reti, dilapidato nel finale in virtù della doppietta decisiva di Yildiz.

Di seguito le dichiarazioni di Simone Inzaghi, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.