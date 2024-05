Il tecnico dell'Inter, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, risponde all'ex centrocampista sul cammino nerazzurro in Champions.

Scintille davanti alle telecamere dopo Sassuolo-Inter. Protagonista, un po' a sorpresa, Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro infatti ha voluto replicare a Valon Behrami, ex centrocampista ed oggi opinionista fisso su DAZN.

Inzaghi, in particolare, non ha dimenticato alcuni interventi di Behrami nelle ultime settimane sul cammino della sua Inter in Champions League.