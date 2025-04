Inzaghi crede nella sua Inter: "Non penso ci sia tanta differenza tra noi e il Barcellona"

Barcellona vs Inter

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, presenta la sfida di Champions League con il Barcellona.

Mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive subite contro Bologna, Milan e Roma per rilanciarsi in quella che sarà una delle serate più importanti della sua stagione.

L’Inter mercoledì sera affronterà il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Una sfida, quella contro Yamal e compagni, da peso specifico ovviamente rilevantissimo, vista la posta in palio.

I nerazzurri scenderanno in campo allo stadio olimpico Lluís Companys con l'obiettivo di strappare quel risultato che potrebbe consentire loro di contare su un vantaggio in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 6 maggio a San Siro.

Simone Inzaghi ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.