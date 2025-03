Inzaghi a sorpresa: "Mi piacerebbe aver avuto in rosa uno come Chiellini"

Simone Inzaghi si prepara al Mondiale per Club: "Perché tifare Inter? Abbiamo una grandissima storia, è da anni che facciamo parlare di noi".

Al Mondiale per Club mancano ancora due mesi e mezzo in cui si deciderà la stagione tra Italia ed Europa, ragion per cui in casa Inter è prematuro esporsi troppo in relazione alla rassegna iridata di scena negli Stati Uniti.

Impossibile, però, non dedicare quantomeno un pensiero alla possibilità di diventare campioni del mondo: d'altronde lo ha già fatto Simone Inzaghi, quando si è pubblicamente esposto parlando di obiettivo 'poker' in termini di trofei da vincere, Mondiale per Club compreso.

Intervistato da 'DAZN', l'allenatore nerazzurro ha espresso tutto il proprio orgoglio per la partecipazione a questo torneo rinnovato che vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutti i continenti.