Intramontabile Ranieri: fa 500 panchine in Serie A all'ultima gara da allenatore della Roma all'Olimpico

Roma vs AC Milan

C. Ranieri

L'allenatore giallorosso taglia uno storico traguardo: contro il Milan sarà la sua 500ª panchina in Serie A.

Claudio Ranieri taglia il traguardo delle 500 panchine in Serie A, e lo fa nel modo più romantico possibile.

Il tecnico giallorosso raggiungerà questo storico traguardo davanti ai suoi tifosi e nella sua città, nell’ultima partita alla guida della Roma allo stadio Olimpico.

La sfida contro il Milan non sarà quindi solo decisiva in chiave qualificazione alle coppe europee, ma rappresenterà anche una serata speciale e indimenticabile per Sir Claudio. I tifosi capitolini si preparano a rendergli omaggio nel miglior modo possibile.