Inter-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Hellas Verona

L'Inter ospita il Verona nel 35° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

La sconfitta casalinga rimediata contro la Roma ha minato le certezze Scudetto dell'Inter, ora non più padrona del proprio destino: per i nerazzurri c'è la chance di riscatto al cospetto del Verona nel 35° turno di Serie A.

Lautaro e compagni chiamati a reagire per non compromettere ulteriormente le possibilità di bissare il titolo conquistato lo scorso anno, con la ciliegina finale del successo decisivo nel derby contro il Milan.

Il Verona, dal canto suo, può contare su un vantaggio discreto rispetto alla zona retrocessione, ma non ancora del tutto rassicurante in ottica salvezza.

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Verona: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.