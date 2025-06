Inter-Urawa Red Diamonds dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

Secondo impegno al Mondiale per Club per l'Inter, di scena contro l'Urawa Red Diamonds: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Il Mondiale per Club dell'Inter continua con la sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi: avversario dei ragazzi di Chivu l'Urawa Red Diamonds.

Nerazzurri chiamati a vincere per mettersi alle spalle l'1-1 maturato contro il Monterrey all'esordio: vantaggio dei messicani con il sempreverde Sergio Ramos, a cui ha risposto capitan Lautaro poco prima del duplice fischio.

L'Urawa Red Diamonds ha invece perso il suo incontro: ad avere la meglio è stato col risultato di 3-1 il River Plate, trascinato dall'ex interista Colidio e da Driussi, il cui Mondiale è però già finito a causa di un infortunio.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere costantemente aggiornati su Inter-Urawa Red Diamonds: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.