Il club estense non ha completato l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato: al suo posto debutterà la seconda squadra nerazzurra.

Ai nastri di partenza della stagione 2025/26 del calcio professionistico ci sarà anche l'Inter Under 23, in attesa che venga comunicato, in via ufficiale, il nome che verrà scelto per la seconda squadra del club nerazzurro.

Dopo la Juventus Next Gen, l'Atalanta Under 23 e il Milan Futuro - appena retrocesso in Serie D - ecco che la quarta squadra 'B' si appresta a fare il debutto sul palcoscenico del calcio professionistico.