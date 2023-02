Inter-Udinese, pagelle, migliori e peggiori dei nerazzurri: Mkhitaryan master class, Darmian per una volta delude

HANDANOVIC 6 - Praticamente mai impegnato nel corso della partita, può fare poco in occasione del goal di Lovric.

DARMIAN 5 - Una serata storta può capitare anche a chi è stato uno dei migliori dell'ultimo periodo nerazzurro. Ammonizione, marcatura persa su Lovric e sostituzione all'intervallo.

ACERBI 6 - Qualche indecisione iniziale, prima di mettersi in ritmo e disputare una buona gara.

BASTONI 6 - Bene dietro e sempre propositivo in fase di impostazione.

DUMFRIES 6,5 - Si procura il rigore e si fa trovare pronto anche in alcune chiusure difensive importanti.

BARELLA 6,5 - Il solito polmone nerazzurro, corre a tutto campo, recupera palloni e fa ripartire l'azione.

BROZOVIC 5,5 - E' apparso ancora lontano dal migliore stato di forma. Specie in fase di filtro e schermo in mezzo al campo.

MKHITARYAN 7 - Dopo un primo tempo sottotono, cresce nella ripresa e trova un goal stupendo che decide la partita.

DIMARCO 6,5 - Il suo apporto in fase offensiva non lo fa mai mancare. Suo l'assist per il goal di Mkhitaryan.

LUKAKU 6,5 - Sta crescendo e questo goal sicuramente lo aiuterà. Ha avuto la personalità di presentarsi nuovamente sul dischetto e segnare dopo il primo rigore sbagliato.

DZEKO 5,5 - Fatica ad essere incisivo lì davanti e spreca una grossa occasione sull'1-1.

D'AMBROSIO 6,5 - Entra bene in partita e propizia il tris di Lautaro con un suo lancio dalla difesa.

CALHANOGLU 6 - Meglio di Brozovic in termini di dinamismo in mezzo al campo.

LAUTARO 7 - Il 'Toro' sbaglia una volta ma non due. Prima il pallonetto da 5,5, poi la botta decisa che gli vale il 7.

GAGLIARDINI SV

GOSENS SV