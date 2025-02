Inter troppo presuntuosa? Inzaghi sicuro: "Non dobbiamo pensare di essere i più forti"

Inter dai due volti a Torino: primo tempo più che positivo, ripresa da dimenticare. Mkhitaryan: "Forse il fatto di essere forti ci disturba".

Altro passo falso in trasferta dell'Inter che, dopo il pesante k.o. di Firenze, deve leccarsi le ferite anche in quel di Torino: Juventus trascinata alla vittoria dalla rete decisiva di Francisco Conceiçao, in un match dai due volti per i nerazzurri.

Propositivi e con più di un'occasione per stappare il match nel primo tempo, Lautaro e compagni sono poi rientrati in campo senza il mordente che aveva contraddistinto la precedente frazione: un atteggiamento per molti versi inspiegabile, che offre molte chiavi di lettura.

Come, ad esempio, quella di una presuntuosità derivante dalla consapevolezza di una forza che però, nel concreto, nella ripresa non si è affatto vista.