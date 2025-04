Inter Scudetto 2025, quanti punti servono? In che modo e quando può arrivare il titolo matematico

In lotta con il Napoli, l'Inter capolista può confermarsi Campione d'Italia: ecco quanti punti mancano per l'eventuale Scudetto 2024/2025.

Atalanta, Juventus, Roma, Milan, Fiorentina e il resto delle big sono crollate una dopo l'altra. Come da pronostico pre-campionato, Inter e Napoli sono le vere contendenti per lo Scudetto 2024/2025. Con l'arrivo della primavera, inoltrata, il duello è solamente tra la squadra Campione d'Italia in carica e quella guidata da uno specialista come Conte.

Capolista della Serie A attuale, l'Inter di Simone Inzaghi è la favorita per la conquista dello Scudetto in virtù della distanza, seppur minima, dal Napoli di Conte. Per questo, anche se nessuno (o quasi) tra i tifosi nerazzurri vuole andare contro la scaramanzia, è già possibile effettuare i calcoli su un possibile titolo matematico della squadra milanese.

I tifosi del Napoli ci sperano ancora, come ovvio, ma ora come ora la macchina dello Scudetto matematico dell'Inter è già partita nella mente di molti tifosi.