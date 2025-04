Inter, scivoloni da brividi: da Genoa e Monza a Parma, quando le piccole diventano trappole

I nerazzurri devono evitare nuovi passi falsi: contro le squadre di bassa classifica soffrono troppo, occhio alla trappola Cagliari.

Un campionato in testa alla classifica, ma non senza ombre. L’Inter, lanciatissima nella corsa Scudetto e ancora in corsa per un ambizioso Triplete, ha scoperto di avere un tallone d’Achille inaspettato: le squadre di bassa classifica.

Tra blackout improvvisi, punti persi nei finali e prestazioni sotto tono, la stagione dei nerazzurri è stata segnata da alcune trappole insidiose, spesso piazzate da avversarie apparentemente abbordabili.

L’ultimo campanello d’allarme è arrivato a Parma, dove la squadra di Inzaghi si è fatta rimontare due gol nella ripresa.

Non un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale che, contro chi lotta per non retrocedere, l’Inter rischia più di quanto dovrebbe.