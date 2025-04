Inter-Roma probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Thuram, Dovbyk, Dumfries e Dybala

L'Inter scende in campo a San Siro dopo l'addio alla Coppa Italia e al Triplete: di fronte una Roma che non perde da metà dicembre.

Reduce dalle sconfitte contro Bologna e Milan, l'Inter non può più sbagliare. Niente finale di Coppa Italia, Triplete sfumato e Napoli a pari punti in testa alla classifica: nel big match contro la Roma, il riscatto o le tenebre.

Compito arduo quello dell'Inter, che deve superare la squadra più in forma del campionato, una Roma imbattuta da mesi (ultimo k.o a metà dicembre contro il Como) e in piena corsa per la Champions League. Una gara, quella di domenica, tutta da vivere e che potrebbe dire tantissimo sullo Scudetto e la corsa per ottenere il terzo o il quarto posto in classifica.

Inter-Roma, una delle partite delle 15:00, non vedrà tra i suoi protagonisti nè Thuram nè Dybala, entrambi infortunati, mentre ci sarà nuovamente Dumfries dopo diverse partite saltate causa problemi fisici.