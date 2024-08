Il club francese ha chiesto informazioni all'Inter per Satriano: possibile nuova operazione tra i due club dopo quella di Valentin Carboni.

Continua il mercato in uscita dei nerazzurri, con Marotta che lavora per piazzare i giocatori fuori dal progetto per la stagione 2024/25.

Tra gli esuberi è presente anche Martín Satriano: l'attaccante uruguagio è rientrato a Milano dopo una stagione in prestito al Brest, prorpio in Ligue 1.

Nelle ultime ore si è fatto avanti il Marsiglia di De Zerbi che pare pronto ad accogliere un altro giocatore nerazzurro dopo l'arrivo di Valentin Carboni.