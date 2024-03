Dopo Lazio e Napoli, anche l'Inter saluta la Champions League agli ottavi: l'analisi del momento no delle italiane nel più importante torneo europeo.

Dopo sette squadre su sette portate avanti nei gironi, nessuna delle tre italiane qualificate in Champions League - Lazio, Napoli e Inter - è riuscita a superare gli ottavi di finale.

Ciò è ancor più scioccante se si pensa che dopo le gare di andata, tutte giocate in casa, erano arrivate due vittorie e un pareggio. Risultati positivi che non sono serviti a nulla, rimontati all'estero e annullati da corazzate che sono apparse più forti, pronte, determinate.

Dopo la disfatta della Lazio in Baviera e il tentativo del Napoli a Barcellona, anche l'Inter alla fine si è sciolta in quel di Madrid, uscendo ai calci di rigore dopo una gara sofferta e giocata prevalentemente in difesa come non ci aveva abituato ormai da tempo.