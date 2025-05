Inter-Napoli è anche Marotta-De Laurentiis: da Higuain e Zielinski a Conte, il duello Scudetto tra stili contrapposti e ambizioni senza fine

Inter vs Lazio

La rivalità tra Marotta e De Laurentiis, presidenti di Inter e Napoli, segna la lotta per lo Scudetto e le sfide politiche e di calciomercato.

La sfida per il titolo di campione d’Italia tra Napoli e Inter è diventata il palcoscenico di un duello che non riguarda solo le squadre in campo, ma anche i due presidenti, Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis.

Questi due uomini, così diversi nelle personalità e nei metodi, si trovano a competere non solo per lo Scudetto, ma anche per l’affermazione di due visioni distinte del calcio.

Marotta, navigato dirigente che ha fatto della stabilità e continuità il suo cavallo di battaglia, e De Laurentiis, presidente vulcanico e imprenditore che ha saputo trasformare il Napoli in una delle squadre più competitive d’Italia.

Se sul campo la lotta si concentra sulla conquista del ‘tricolore’, fuori dal rettangolo verde la loro rivalità si sviluppa tra schermaglie di mercato, tensioni politiche in Lega e divergenze nelle scelte strategiche.