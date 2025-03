Inter, Napoli e Atalanta in vetta a pari punti, cosa succede? Tra scontri diretti e differenza reti, il regolamento Scudetto

Tre squadre al primo posto in Serie A? Come funzionerebbe a quel punto l'assegnazione dello Scudetto per Napoli, Atalanta e Inter.

Tutte insieme al termine dell'annata? Lo scenario più incredibile nella Serie A 2024/2025 non risulta, alla fine, così utopistico. Tra passi falsi, rilanci e risposte, Atalanta, Napoli e Inter sono al centro di una lotta Scudetto entusiasmante, con i Campioni d'Italia in carica che provano a difnedere il titolo vinto la scorsa primavera dagli assalti delle due contendenti. Poche giornate al termine della Serie A possibilità di vedere Atalanta, Inter e Napoli tutte insieme al primo posto per nulla da escludere. Qualcosa di mai visto in Italia, di fatto neanche abituata a due squadre prime dopo il 38esimo turno. Nel corso degli anni si è sfiorata questa possibilità, alla fine però mai realmente avvenuta. La storia cambierà nel 2025? In attesa di capire se veramente due o tre squadre tra Atalanta, Inter e Napoli chiuderanno a pari punti in vetta, c'è da capire cosa succederebbe a quel punto in chiave Scudetto. L'articolo prosegue qui sotto