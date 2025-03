Inter-Monza probabili formazioni: mini turnover pre-Champions, chi sostituisce Lautaro

Due dubbi per Nesta e il suo Monza, qualche cambio per l'Inter tra i padroni di casa: Sommer e Lautaro in panchina.

Solo dieci giornate al termine. La Serie A è sempre più interessante ed infuocata con la conclusione del torneo ormai vicina. Scudetto in bilico tra quattro squadre, con la Juventus riuscita ad arrivare a -6 dalla vetta occupata dall'Inter. Un'Inter, però, che sulla carta ha una partita deciamente alla sua portata per rimanere a distanza di sicurezza rispetto a bianconeri, Napoli e Atalanta: a San Siro, stasera, arriva il Monza.

Fanalino di coda che non ha ancora trovato la svolta per sperare nella permanenza in Serie A, il Monza sa di dover fare punti con chiunque per poter rimanere nella massima serie: per questo, con le unghie e con i denti, proverà a strappare almeno un pareggio a San Siro nonostante tutti i favori del pronostico vedano i padroni di casa in estremo vantaggio per una vittoria.

In vista della Champions, tra l'altro, Simone Inzaghi cambierà la sua formazione, mentre Nesta dall'altra parte dovrà mandare in campo tutti i migliori.