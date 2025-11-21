Inter-Milan, un derby visto dalla porta: Sommer e Maignan, momenti diversi e destino comune

Sicuramente, fra i due, quello che meglio di presenta all’appuntamento è Maignan. Il portiere del Milan non è tornato sugli standard che, nei primi due anni, mostrò alla Serie A, ma certamente il suo inizio di stagione è stato più che positivo.

Le parate decisive non sono mancate, come quella su rigore contro Dybala e la Roma, a testimonianza del suo rinnovato ruolo da leader dentro e fuori il progetto Milan. Del resto, in estate Allegri lo ha voluto trattenere, affidandogli fascia e leadership.

E il portiere ex Lille ha risposto, con lavoro, parate e risultati. Il suo contratto col club scadrà a fine stagione: l’impressione è che non si arriverà al rinnovo, quella di domenica potrebbe essere una delle sue ultime gare contro l’Inter.