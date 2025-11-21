Pubblicità
Matteo Occhiuto

Inter-Milan, un derby visto dalla porta: Sommer e Maignan, momenti diversi e destino comune

Il derby di Milano avrà anche i portieri come protagonisti: il francese del Milan in un momento positivo, lo svizzero dell’Inter è sotto esame. Ma entrambi a fine stagione diranno addio.

Il derby di Milano visto dalle due porte ha tanti punti comuni. Sommer e Maignan, gli estremi difensori di Inter e Milan, di fronte domenica sera a San Siro nel big match di giornata di Serie A, saranno senza dubbio fra i protagonisti più attesi.

E, sebbene entrambi vengano da due momenti diversi, il loro percorso nei rispettivi club è stato per certi versi simile e, al contempo, in egual modo pare stia volgendo al termine.

Lo svizzero nerazzurro e il francese rossonero, infatti, dovrebbero salutare a fine stagione, giocando dunque domenica una delle ultime stracittadine meneghine della propria carriera. 

    MAIGNAN LEADER DEL NUOVO MILAN

    Sicuramente, fra i due, quello che meglio di presenta all’appuntamento è Maignan. Il portiere del Milan non è tornato sugli standard che, nei primi due anni, mostrò alla Serie A, ma certamente il suo inizio di stagione è stato più che positivo.

    Le parate decisive non sono mancate, come quella su rigore contro Dybala e la Roma, a testimonianza del suo rinnovato ruolo da leader dentro e fuori il progetto Milan. Del resto, in estate Allegri lo ha voluto trattenere, affidandogli fascia e leadership.

    E il portiere ex Lille ha risposto, con lavoro, parate e risultati. Il suo contratto col club scadrà a fine stagione: l’impressione è che non si arriverà al rinnovo, quella di domenica potrebbe essere una delle sue ultime gare contro l’Inter.

    SOMMER DUBBIO DELL’INTER

    Dall’altra parte del campo, invece, ci sarà Yann Sommer. Lo svizzero, che arrivò già con una carta d’identità non verdissima, compirà 37 anni fra meno di un mese. Il suo arrivo, due anni e mezzo fa, è stato certamente positivo: fra i punti di forza al primo anno, bene anche nella passata stagione seppur con qualche incertezza finale.

    È in questi primi mesi di 2025/26 che, talvolta, qualche passaggio a vuoto c’è stato, rendendo la concorrenza di Joseph Martinez un pericolo reale per la sua titolarità. A fine anno l’addio per fine contratto è probabile, come del resto quello di Maignan al Milan.


    UNA PARABOLA COMUNE

    La parabola, duque, è comune. Sia Sommer che Maignan, infatti, sono arrivati a Milano e, nel corso della loro avventura hanno dapprima brillato in maniera evidente, per poi compiere qualche scivolone, prendendosi anche delle critiche pesanti.

    E, sia l’uno che l’altro, arrivano a questo derby con la medesima possibilità che sia uno degli ultimi, con tutte le emozioni annesse del caso.

    INTER E MILAN, DERBY ANCHE SUL MERCATO

    Del resto, non è un mistero che sia Inter che Milan stiano cercando un portiere. La stracittadina dal campo, infatti, potrebbe trasferirsi sul mercato degli estremi difensori: il primo profilo che piace a entrambi i club è quello di Elia Caprile del Cagliari. 

    Ma gli occhi di Chivu e Allegri sono anche puntati su Zion Suzuki, giapponese del Parma. Su chi si punterà, tuttavia, oggi è ancor presto per dirlo: prima c’è un derby, su cui sia Sommer che Maignan sperano di mettere le mani. Anzi, i guantoni.


