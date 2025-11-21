Inter-Milan, un derby visto dalla porta: Sommer e Maignan, momenti diversi e destino comune

Il derby di Milano visto dalle due porte ha tanti punti comuni. Sommer e Maignan, gli estremi difensori di Inter e Milan, di fronte domenica sera a San Siro nel big match di giornata di Serie A, saranno senza dubbio fra i protagonisti più attesi.
E, sebbene entrambi vengano da due momenti diversi, il loro percorso nei rispettivi club è stato per certi versi simile e, al contempo, in egual modo pare stia volgendo al termine.
Lo svizzero nerazzurro e il francese rossonero, infatti, dovrebbero salutare a fine stagione, giocando dunque domenica una delle ultime stracittadine meneghine della propria carriera.