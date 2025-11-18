Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
rabiot pulisicGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Milan, Rabiot vede il Derby: è tornato in gruppo

Il francese è tornato ad allenarsi in gruppo a un mese e mezzo dall'infortunio. Differenziato per Gimenez, il Derby Inter-Milan si gioca domenica sera.

Pubblicità

Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per tornare tra i convocati, proprio per la sfida più attesa dai tifosi: il Derby. Domenica sera, infatti, a San Siro va in scena il big match tra l'Inter e il Milan che dovrebbe vedere in campo anche il centrocampista francese, nuovamente in campo con i compagni un mese e mezzo dall'infortunio al soleo. 

Differenziato invece per Gimenez, che potrebbe essere recuperato per la gara contro i cugini di scena il 23 novembre alle 20:45. Intanto Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati ad allenarsi con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia pre-Derby.

Rabiot potrebbe dunque partire titolare nel Derby, una notizia importantissima per i tifosi del Milan che aspettavano da tempo una gara d'alta classifica contro i cugini dell'Inter, attualmente in vetta (condivisa con la Roma) a +2 sui rossoneri.

  • IL RITORNO DEI NAZIONALI

    Maignan, Gabbia e Ricci sono già tornati a Milanello, mentre un altro gruppo tornerà in Italia in vista del derby nella giornata di mercoledì 19 novembre: si tratta nello specifico, di Leao, Modric, Odugu, Nkunku e Pavlovic.

    Il resto dei giocatori, di scena nella giornata di martedì, arriveranno in Italia a tre giorni dal Derby: in questo caso parliamo di Athekame, Bartesaghi, De Winter, e Saelemaekers.

    • Pubblicità

  • IL PROBABILE 11 DEL MILAN

    Con il ritorno di Rabiot, Allegri punterà sul francese dal primo minuto. A completare il reparto di centrocampo ci saranno Modric e Fofana, con Estupinan e Saelemaekers sulle due fasce.

    Davanti a Maignan giocheranno Gabbia, Tomori e Pavlovic, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Leao e Pulisic.

    L'unico dubbio riguarda Gimenez, che potrebbe essere convocato per partire dalla panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TARE SUL DERBY

    "Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano" ha affermato il ds Igli Tare, intervenuto durante il Social Football Summit di Torino. "Io ero tifoso del Milan, quindi per me è molto speciale".

    "Queste sono partite che non si giocano ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto".

    "Per noi è importante vincere per non perdere punti in classifica. A marzo capirei se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere”.

Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL