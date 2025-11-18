Inter-Milan, Rabiot vede il Derby: è tornato in gruppo

"Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano" ha affermato il ds Igli Tare, intervenuto durante il Social Football Summit di Torino. "Io ero tifoso del Milan, quindi per me è molto speciale".

"Queste sono partite che non si giocano ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale. Sarà importante per la città e per dare credibilità al progetto".

"Per noi è importante vincere per non perdere punti in classifica. A marzo capirei se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere”.