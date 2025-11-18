Inter-Milan, Rabiot vede il Derby: è tornato in gruppo

Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per tornare tra i convocati, proprio per la sfida più attesa dai tifosi: il Derby. Domenica sera, infatti, a San Siro va in scena il big match tra l'Inter e il Milan che dovrebbe vedere in campo anche il centrocampista francese, nuovamente in campo con i compagni un mese e mezzo dall'infortunio al soleo.
Differenziato invece per Gimenez, che potrebbe essere recuperato per la gara contro i cugini di scena il 23 novembre alle 20:45. Intanto Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati ad allenarsi con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia pre-Derby.
Rabiot potrebbe dunque partire titolare nel Derby, una notizia importantissima per i tifosi del Milan che aspettavano da tempo una gara d'alta classifica contro i cugini dell'Inter, attualmente in vetta (condivisa con la Roma) a +2 sui rossoneri.