Inter, Milan o Juventus: quale italiana ha vinto più Champions? La classifica e l'albo d'oro

Tre italiane hanno vinto la Champions League nel corso della storia: i nerazzurri, in finale nel 2025, sono al secondo posto tra le tre big di A.

Trenta finali, di cui quasi la metà vinte. Dagli anni '50 ad oggi la Serie A è stata una delle potenze più importanti nella Champions League, con sei squadre arrivate all'ultimo atto del torneo e tre vittoriose nell'arco di otto decenni.

L'Inter di Simone Inzaghi è l'ultima italiana in finale, nel 2023 prima e nel 2025 poi. I nerazzurri sono davanti alla Juventus per numero di successi in Champions, ma dietro ai cugini del Milan, capaci di vincere più del doppio.

Qual'è dunque il conto delle finali vinte da Milan, Inter e Juventus dagli anni '60 al 2010?