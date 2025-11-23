Pubblicità
Bastoni Tomori Inter MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Inter-Milan illumina San Siro: trend da invertire per i nerazzurri, gli ultimi precedenti sorridono ai rossoneri

Inter a secco di vittorie negli ultimi cinque derby: l'ultima gioia coincide con la conquista della seconda stella nel 2024.

Milano è pronta a fermarsi per la madre di tutte le partite, quella più attesa dagli appassionati meneghini: il giorno del derby tra Inter e Milan è finalmente arrivato.

Un match di altissima classifica, con presupposti e intenzioni diverse: da un lato la voglia di allungo in vetta dei nerazzurri, dall'altro l'obiettivo del sorpasso con aggancio al Napoli che ieri ha battuto l'Atalanta.

Stando alla semplice cabala, il bilancio degli ultimi precedenti sorride al 'Diavolo' e non all'Inter, chiamata a riprendersi quei tre punti che ormai non si verificano da un anno e mezzo.

  • CINQUE DERBY SENZA VITTORIE

    Le ultime cinque stracittadine hanno regalato soddisfazioni pressoché nulle agli uomini di Chivu, alla prima da allenatore dopo averne disputate diverse da giocatore: i numeri parlano di tre vittorie del Milan e due pareggi.

    Serie negativa avviata il 22 settembre 2024 con la testata di Gabbia che, al 90', fece da doccia gelata per Lautaro e compagni, stremati dallo 0-0 strappato sul campo del Manchester City pochi giorni prima; non è andata meglio il 6 gennaio successivo, con la rimonta rossonera dal 2-0 al 2-3 valsa la conquista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

    L'Inter ha limitato i danni nei seguenti due derby, trovando il pari all'ultimo respiro con Zalewski in campionato ed evitando il k.o. col grande ex Calhanoglu nell'andata della semifinale di Coppa Italia: proprio nel match di ritorno è andato in scena un vero e proprio tracollo dei nerazzurri, travolti dalla doppietta di Jovic e dalla rete di Reijnders, quest'ultimo a segno anche il 2 febbraio in Serie A.

  • TREND AGLI ANTIPODI

    Una striscia negativa che cozza pesantemente con quella precedente, decisamente favorevole ai vicecampioni d'Europa, capaci di portare a casa sei derby consecutivi tra le varie competizioni.

    A partire da quello decisivo per l'assegnazione della Supercoppa Italiana a gennaio 2023, passando per l'1-0 di campionato (testata di Lautaro) e, soprattutto, per i due di Champions League che diedero la qualificazione alla finalissima poi persa al cospetto del Manchester City di Guardiola.

    Serie conclusa dal pesante 5-1 del 16 settembre 2023 e dal match che ha regalato il 20° Scudetto proprio davanti ai rivali.

  • IL DERBY DELLA SECONDA STELLA

    L'ultima gioia interista è datata 22 aprile 2024: non un giorno qualsiasi, ma quello del derby che consegnò alla squadra allora allenata da Simone Inzaghi lo Scudetto della seconda stella dopo una grande cavalcata.

    La testata di Acerbi sbloccò l'impasse, seguita dalla rasoiata sul primo palo di Thuram che fece spiccare definitivamente il volo verso l'impresa; una serata che nemmeno il tap-in di Tomori riuscì a macchiare, caratterizzata da ben tre espulsioni: Theo Hernandez e Calabria tra i rossoneri, Dumfries tra le fila nerazzurre.

  • CHIVU VS ALLEGRI

    Otto i derby vissuti da Allegri, due in più da Chivu: questo sarà però il primo da avversari in panchina, dopo i trascorsi in campo dell'ex difensore rumeno.

    Il bilancio non sorride né all'uno e né all'altro: tre vittorie, un pareggio e quattro k.o. per il livornese, mentre sono quattro successi, un segno 'X' e cinque sconfitte i risultati raccolti dall'attuale tecnico dell'Inter.

    L'ultima volta che i due si affrontarono in maniera diretta fu a febbraio 2013 (1-1 con reti di El Shaarawy e Schelotto), mentre a dicembre dello stesso anno andò in scena l'ultimo derby in assoluto che però non vide protagonista Chivu in campo: l'1-0 firmato dal tacco di Rodrigo Palacio.

