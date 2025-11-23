Inter-Milan illumina San Siro: trend da invertire per i nerazzurri, gli ultimi precedenti sorridono ai rossoneri

Milano è pronta a fermarsi per la madre di tutte le partite, quella più attesa dagli appassionati meneghini: il giorno del derby tra Inter e Milan è finalmente arrivato.
Un match di altissima classifica, con presupposti e intenzioni diverse: da un lato la voglia di allungo in vetta dei nerazzurri, dall'altro l'obiettivo del sorpasso con aggancio al Napoli che ieri ha battuto l'Atalanta.
Stando alla semplice cabala, il bilancio degli ultimi precedenti sorride al 'Diavolo' e non all'Inter, chiamata a riprendersi quei tre punti che ormai non si verificano da un anno e mezzo.