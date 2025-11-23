Inter-Milan illumina San Siro: trend da invertire per i nerazzurri, gli ultimi precedenti sorridono ai rossoneri

Le ultime cinque stracittadine hanno regalato soddisfazioni pressoché nulle agli uomini di Chivu, alla prima da allenatore dopo averne disputate diverse da giocatore: i numeri parlano di tre vittorie del Milan e due pareggi.

Serie negativa avviata il 22 settembre 2024 con la testata di Gabbia che, al 90', fece da doccia gelata per Lautaro e compagni, stremati dallo 0-0 strappato sul campo del Manchester City pochi giorni prima; non è andata meglio il 6 gennaio successivo, con la rimonta rossonera dal 2-0 al 2-3 valsa la conquista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

L'Inter ha limitato i danni nei seguenti due derby, trovando il pari all'ultimo respiro con Zalewski in campionato ed evitando il k.o. col grande ex Calhanoglu nell'andata della semifinale di Coppa Italia: proprio nel match di ritorno è andato in scena un vero e proprio tracollo dei nerazzurri, travolti dalla doppietta di Jovic e dalla rete di Reijnders, quest'ultimo a segno anche il 2 febbraio in Serie A.