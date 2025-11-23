Sarà una doppia prima volta nel prossimo derby di Milano. Cristian Chivu e Massimiliano Allegri infatti non si sono mai affrontati visto che il tecnico nerazzurro ha iniziato ad allenare in prima squadra solo dalla seconda parte della passata stagione, quando l'allenatore rossonero era ancora libero dopo l'esperienza alla Juventus. Ma per Chivu sarà anche il primo derby da allenatore a differenza di Allegri che invece lì ha già giocati sotto questa veste nel primo ciclo al Milan.

Di sicuro però entrambi non saranno sopraffatti dall'importanza dell'evento visto che di esperienza nei derby, pur sotto abiti diversi, ce l'hanno. Chivu, da ex giocatore dell'Inter ne ha giocati tanti.

Ma com'è andato l'ultimo derby di Milano del tecnico rumeno e di Allegri?