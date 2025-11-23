Pubblicità
Andrea Ajello

Inter-Milan è Chivu contro Allegri per la prima volta in panchina: com'era andato il loro ultimo derby

Cristian Chivu e Massimiliano Allegri si troveranno per la prima volta da avversari in panchina ma entrambi sanno già cosa significa il derby tra Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro l'ha vissuto da giocatore, Allegri invece solo da allenatore.

Sarà una doppia prima volta nel prossimo derby di Milano. Cristian Chivu e Massimiliano Allegri infatti non si sono mai affrontati visto che il tecnico nerazzurro ha iniziato ad allenare in prima squadra solo dalla seconda parte della passata stagione, quando l'allenatore rossonero era ancora libero dopo l'esperienza alla Juventus. Ma per Chivu sarà anche il primo derby da allenatore a differenza di Allegri che invece lì ha già giocati sotto questa veste nel primo ciclo al Milan. 

Di sicuro però entrambi non saranno sopraffatti dall'importanza dell'evento visto che di esperienza nei derby, pur sotto abiti diversi, ce l'hanno. Chivu, da ex giocatore dell'Inter ne ha giocati tanti. 

Ma com'è andato l'ultimo derby di Milano del tecnico rumeno e di Allegri? 

  • L'ULTIMO DERBY DI ALLEGRI PRIMA DELL'ESONERO

    Sono passati dodici anni da quando Allegri ha vissuto l'ultimo derby di Milano. Era il 22 dicembre 2013, giornata diciassette di campionato, poco prima dell'esonero dell'allenatore che lasciò il Milan a gennaio post sconfitta 4-3 con il Sassuolo. 

    E il derby sicuramente non lo aiutò visto che i rossoneri persero per 1-0 con una rete nel finale, a quattro minuti dal novantesimo. A decidere fu il goal di Rodrigo Palacio che segnò di tacco facendo precipitare il Milan addirittura in tredicesima posizione.  

    Questa era la formazione che Allegri mandò in campo nel suo ultimo derby della Madonnina.

    Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant; De Jong, Poli, Muntari; Kakà, Saponara; Balotelli. 

  • L'ULTIMO DERBY DI CHIVU DA GIOCATORE

    Poco prima ci fu anche l'ultimo derby di Chivu in campo, nel febbraio 2013. In quel caso, l'ex difensore nerazzurro subentrò nel finale e la partita terminò in pareggio per 1-1, con i goal di El Shaarawy e Schelotto.

    L'ultimo da titolare invece risale alla stagione 2011/2012 e in palio c'era la Supercoppa italiana a Pechino. Trionfò il Milan, guidato proprio da Allegri. E quello fu anche l'ultimo successo del tecnico toscano in un derby. 

    Ma chi c'era nella formazione dell'Inter l'ultima volta che Chivu è sceso in campo nel derby?

    Inter (4-3-1-2): Handanovic; Zanetti, Juan Jesus, Ranocchia, Nagatomo (32' st Chivu); Gargano, Cambiasso, Alvarez; Guarin; Cassano, Palacio.

  • IL BILANCIO DI ALLEGRI NEI DERBY DI MILANO

    Allegri non perde un derby da oltre 10 anni e il suo bilancio complessivo è senza dubbio positivo considerando i risultati da allenatore della Juventus contro il Torino. Ma prendendo in considerazione solo i derby tra Inter e Milan la situazione è ben diversa. 

    Il tecnico infatti  ha un bilancio negativo avendo perso 4 volte, contro 3 successi ed un solo pareggio. Ma le vittorie sono arrivate nei primi tre derby, poi solo sconfitte o pareggi. 

  • IL BILANCIO DI CHIVU NEI DERBY DI MILANO

    Allegri ha vissuto 8 derby, meno di Chivu che da giocatore lo ha giocato 10 volte, anche se non sempre da titolare. Anche in questo caso però, il bilancio è leggermente negativo.

    Quattro vittorie, cinque sconfitte e un pareggio per Chivu che però ora inizierà un nuovo capitolo nei derby, aprendo il capitolo della stracittadina da allenatore, con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto. 

  • ALLEGRI E CHIVU 'CONTRO' NEL DERBY: MEGLIO IL TECNICO ROSSONERO

    Di questi derby, alcuni comunque li hanno già vissuti dalle parti opposte. Nei due anni e mezzo in cui Allegri è stato l'allenatore del Milan infatti, prima poi di ritornare quest'estate, ci sono stati 5 derby in cui Chivu è sceso in campo. 

    E tre di questi li aveva vinti la squadra di Allegri (tra cui la Supercoppa italiana) con solo un successo dell'allenatore dell'Inter. 

