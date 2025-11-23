Inter-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milano si ferma, c’è il derby. Nella domenica sera di Serie A, Inter e Milan si affrontano nella stracittadina meneghina, a caccia di una vittoria che potrebbe valere tanto in termini di primato del campionato.

La squadra di Chivu arriva all’appuntamento da prima della classe: nerazzurri a quota 24, insieme alla Roma, dopo il successo sulla Lazio arrivato alla vigilia della sosta.

Sono, invece, 22 i punti del Milan di Allegri: il pari di Parma ha lasciato i rossoneri al terzo posto con il Napoli di Antonio Conte.

A San Siro, dunque, sarà un derby a quota altissima, con un freddo polare atteso dalle parti del Meazza che, comunque, sarà sold-out per la sfida fra Lautaro e Leao.

Arbitra Sozza della sezione di Seregno: per lui seconda direzione nella stracittadina meneghina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.