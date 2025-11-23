Pubblicità
Thuram Pulisic Inter MilanGOAL
Matteo Occhiuto

Inter-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Luci a San Siro: si gioca il Derby di Milano, l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Max Allegri si sfidano a caccia del primato in Serie A.

Milano si ferma, c’è il derby. Nella domenica sera di Serie A, Inter e Milan si affrontano nella stracittadina meneghina, a caccia di una vittoria che potrebbe valere tanto in termini di primato del campionato.

La squadra di Chivu arriva all’appuntamento da prima della classe: nerazzurri a quota 24, insieme alla Roma, dopo il successo sulla Lazio arrivato alla vigilia della sosta.

Sono, invece, 22 i punti del Milan di Allegri: il pari di Parma ha lasciato i rossoneri al terzo posto con il Napoli di Antonio Conte.

A San Siro, dunque, sarà un derby a quota altissima, con un freddo polare atteso dalle parti del Meazza che, comunque, sarà sold-out per la sfida fra Lautaro e Leao.

Arbitra Sozza della sezione di Seregno: per lui seconda direzione nella stracittadina meneghina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • INTER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter-Milan

    • Data: domenica 23 novembre

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN, DAZN 1

    • Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.


  • ORARIO INTER-MILAN

    La gara fra Inter e Milan, valida per la 12^ giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 23 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

  • DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV

    DAZN 

    La partita tra Inter e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.


  • INTER-MILAN IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Inter-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.


