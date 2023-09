Inter-Milan è il derby delle novità: rivoluzionate le rose di Inzaghi e Pioli

Ci aspetta un derby denso di volti nuovi tra le fila di Inter e Milan: il mercato ha cambiato la fisionomia dei due undici titolari.

La Scala del calcio sta per illuminarsi di una luce nuova, portata dagli acquisti di Inter e Milan in una sessione estiva del calciomercato da ricordare: il derby della Madonnina in programma sabato alle ore 18 sarà una ventata d'aria fresca a tutti gli effetti.

Molti dei protagonisti delle sfide precedenti (le ultime quattro sono state tutte portate a casa dai nerazzurri) non ci sono più: spazio alle new entries che avranno il compito di non far rimpiangere i rispettivi predecessori. E vi assicuriamo che saranno davvero tante.

Inzaghi e Pioli si ritrovano delle rose interessate da diversi movimenti, sia in entrata che in uscita, tali da cambiarne la fisionomia in modo decisamente visibile. Ciò che conta resta sempre lo spettacolo, che - dal punto di vista di tifosi e addetti ai lavori - deve trascendere da chi scende effettivamente in campo.