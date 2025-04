Inter-Milan 0-0, chi va in finale? Come funziona la Coppa Italia in questo caso

Inter vs AC Milan

L'1-1 dell'andata tiene in bilico il Derby tra Milan e Inter: una semifinale di ritorno senza reti al 90' non avrebbe un vincitore.

Ore 21:00, la seconda parte delle semifinali di Coppa Italia. Il Derby tra Inter e Milan, impegnate a San Siro, decide quale delle due square meneghine approda in finale, in attesa di completare il quadro della partita prevista all'Olimpico con una tra Bologna ed Empoli (i rossoblù hanno vinto la gara d'andata per 3-0).

Si riparte dall'1-1 dell'andata e dalle reti di Abraham e Calhanoglu, le quali tengono in perfetto equilibrio le chances di qualificazione di Inter e Milan. Essendoci la necessità di decretare una finalista oggi, Inter-Milan in caso di ulteriore pareggio dovrà avere una vincitrice.

Con uno 0-0, ma anche con un pareggio da più reti, Inter-Milan non potrà concludersi al 90', ma bensì andra oltre i classici due tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno.