Inter Miami-Porto 2-1, pagelle e tabellino: Messi fa rima con Mondiale, la rimonta ha la sua firma

L'Inter Miami si avvicina agli ottavi del Mondiale dopo essere stato trascinato da Leo Messi: dopo il goal del Porto, la rimonta degli americani.

Il Mondiale, seppur per club, può ancora fare rima con Lionel Messi. L'Inter Miami si aggrappa alla Pulce e ottiene i primi tre punti del torneo statunitense, che lo avvicinano sensibilmente agli ottavi di finale. Porto battuto in rimonta e ora a quota 1, così come l'Al-Ahly. Per la squadra di Beckham, invece, la vetta della graduatoria nel girone A con il Palmeiras: un pareggio nell'ultimo turno permetterà ad entrambe di qualificarsi agli ottavi, ma anche una sconfitta di una delle due potrebbe comunque portare alla fase successiva.

L'Inter Miami è ben lontano dall'essere al livello delle grandi squadre europee e sudamericane, ma ha dimostrato di saper essere cinico. E soprattutto di poter contare su Messi, che su punizione ha segnato la rete decisiva del 2-1, utile a dare forza al pareggio dell'ex sampdoriano Segovia, che a inizio ripresa aveva riportato il risultato in parità. Per i lusitani, invece, il goal di Samu su rigore, non è stato abbastanza per ottenere punti importanti in vista dell'ultima giornata.

Messi, oltre al goal e all'apertura che ha portato all'assist di Weigandt per Segovia, è stato la base di ogni azione pericolosa del team americano, trascinato dall'ex Barcellona e ora più vicino a proseguire nella competizione. Sempre ostico per tutti nelle coppe europee, stavolta il Porto non è riuscito a far valere la sua esperienza: gli ottavi sono ancora possibili, ma oltre al successo nell'ultimo turno servirà un grosso passo falso del Palmeiras contro lo stesso Inter Miami.