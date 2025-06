Inter Miami-Porto dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter Miami e Porto si sfidano nella seconda giornata del Mondiale per Club: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Inter Miami e Porto si sfidano nella seconda giornata del Mondiale per Club con entrambe le squadra che vanno alla ricerca dei primi goal e, soprattutto, della prima vittoria nel torneo. L'articolo prosegue qui sotto L'Inter Miami di Messi, infatti, ha pareggiato 0-0 all'esordio contro gli egiziani dell'Al-Ahly, mentre il Porto non è andato oltre il pari, sempre a reti inviolate, contro i brasiliani del Palmeiras. Tutto su Inter Miami-Porto: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.