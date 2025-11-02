Pubblicità
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Thomas Hindle

L'Inter Miami rischia l'eliminazione: il goal di Messi arriva troppo tardi, ora la partita decisiva

Il Nashville ha iniziato alla grande e ha mantenuto il vantaggio iniziale battendo l'Inter Miami nella seconda partita della serie dei playoff della MLS: 2-1 e Messi k.o, il prossimo match sarà decisivo.

Miami ha avuto un inizio lento, con alcune imprecisioni in difesa che le sono costate il vantaggio. Rocco Rios Novo ha reagito in ritardo al pallone lanciato da Hany Mukhtar, Sam Surridge si è lanciato verso la palla ed è stato atterrato mentre cercava di aggirare il portiere fuori posizione. L'arbitro non ha avuto altra scelta che indicare il dischetto del rigore, Surridge ha segnato.

Gli Herons hanno creato alcune occasioni. Luis Suarez ha colpito il palo. Messi ha tirato fuori. Allende avrebbe dovuto segnare dopo 30 minuti, ma ha sbagliato da distanza ravvicinata con la porta spalancata. Tuttavia, un altro errore del Miami è stato costoso. Si sono addormentati su un calcio d'angolo e il difensore centrale Josh Bauer ha semplicemente reagito per primo a un pallone vagante. Ha segnato comodamente con la porta spalancata.

Il secondo tempo è stato tutto di Miami, ma non è bastato. Messi ha creato un'occasione. Il Nashville ha commesso l'errore di lasciarlo tagliare a sinistra e tirare nell'angolo alto. Sembrava che l'inevitabile pareggio fosse alle porte. Ma il Nashville ha difeso bene, ha chiuso gli angoli e, dopo aver respinto un calcio di punizione all'ultimo minuto, ha meritato la vittoria in casa. E ora, a quanto pare, tutto può succedere nell'ultima partita della serie. Quella che deciderà il passaggio del turno per una delle due squadre.

GOAL valuta i giocatori dell'Inter Miami al Geodis Park.

  • Portiere e difesa

    Rocco Rios Novo (4/10):

    Ha commesso un errore piuttosto grave, valutando male un lancio lungo e causando un rigore. Assente sul secondo goal.

    Ian Fray (6/10):

    Si è lasciato coinvolgere presto in scontri violenti e avrebbe potuto essere espulso. Dovrà mantenere più calma nella finale della serie.

    Maxi Falcon (6/10):

    Non è stato abbastanza veloce nel contrastare il passaggio filtrante di Mukhtar prima del rigore, consentendo a Surridge di conquistare il rigore.

    Noah Allen (7/10):

    Sacrificato per un assetto più offensivo nell'intervallo, il che è stato ingiusto dato che ha disputato un ottimo primo tempo.

    Jordi Alba (6/10):

    Ha corso su e giù per la fascia sinistra. Si è distinto con alcuni bei passaggi, si è collegato con Messi, ma non è mai riuscito a trovare il passaggio decisivo.

  • Centrocampo

    Baltasar Rodriguez (5/10):

    Poco coinvolto nei 50 minuti di gioco, è stato sostituito come da copione.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Una prestazione davvero composta a centrocampo senza molto sostegno. Fluido con la palla, ha trovato tutti i passaggi giusti.

    Sergio Busquets (5/10):

    Si è posizionato spesso in profondità, lasciando De Paul isolato in alcune occasioni. Ha perso terreno quando la partita si è aperta. Alla fine era stanco.

    Tadeo Allende (5/10):

    Ha perso un'occasione d'oro nel primo tempo e non si è mai ripreso completamente.

  • Attacco

    Lionel Messi (8/10):

    Praticamente fuori dal gioco per 89 minuti, poi ha segnato un goal straordinario che ha dato nuova vita al Miami. 

    Luis Suarez (6/10):

    Ha colpito il palo, ma per il resto è stato piuttosto silenzioso.

  • Sostituti e allenatore

    Telasco Segovia (7/10):

    Ha aggiunto un po' più di creatività a centrocampo quando è entrato in campo nel secondo tempo.

    Mateo Silvetti (6/10):

    Poco coinvolto in una prestazione deludente nel secondo tempo.

    Javier Mascherano (5/10):

    È rimasto invariato rispetto alla vittoria della prima partita, cosa per cui non può essere biasimato. Ma poi è stato superato dal punto di vista tattico e dovrà affrontare il nervosismo di una partita decisiva.

