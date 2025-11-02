L'Inter Miami rischia l'eliminazione: il goal di Messi arriva troppo tardi, ora la partita decisiva

Miami ha avuto un inizio lento, con alcune imprecisioni in difesa che le sono costate il vantaggio. Rocco Rios Novo ha reagito in ritardo al pallone lanciato da Hany Mukhtar, Sam Surridge si è lanciato verso la palla ed è stato atterrato mentre cercava di aggirare il portiere fuori posizione. L'arbitro non ha avuto altra scelta che indicare il dischetto del rigore, Surridge ha segnato.

Gli Herons hanno creato alcune occasioni. Luis Suarez ha colpito il palo. Messi ha tirato fuori. Allende avrebbe dovuto segnare dopo 30 minuti, ma ha sbagliato da distanza ravvicinata con la porta spalancata. Tuttavia, un altro errore del Miami è stato costoso. Si sono addormentati su un calcio d'angolo e il difensore centrale Josh Bauer ha semplicemente reagito per primo a un pallone vagante. Ha segnato comodamente con la porta spalancata.

Il secondo tempo è stato tutto di Miami, ma non è bastato. Messi ha creato un'occasione. Il Nashville ha commesso l'errore di lasciarlo tagliare a sinistra e tirare nell'angolo alto. Sembrava che l'inevitabile pareggio fosse alle porte. Ma il Nashville ha difeso bene, ha chiuso gli angoli e, dopo aver respinto un calcio di punizione all'ultimo minuto, ha meritato la vittoria in casa. E ora, a quanto pare, tutto può succedere nell'ultima partita della serie. Quella che deciderà il passaggio del turno per una delle due squadre.

GOAL valuta i giocatori dell'Inter Miami al Geodis Park.