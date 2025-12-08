Inter-Liverpool, chi giocherà in difesa? Chivu annuncia: "Akanji non sta bene, Acerbi può giocare due volte in tre giorni"

"Replicare contro il Liverpool quanto visto contro il Como? Credo che loro siano una squadra che fa dell'intensità un proprio motto, una parte della propria identità" le perole di Chivu alla vigilia. "Klopp l'ha portata, Slot sta cercando di mantenerla e ci è riuscito, dato che ha vinto la Premier League".

"Hanno avuto difficoltà dopo aver cominciato bene, ma è una squadra costruita per questo tipo di partite".

"Sono tra i più blasonati e titolati a livello mondiale, sappiamo cosa portano in campo. Noi vogliamo fare come loro, però loro nascono così, hanno una storia e una cultura, legata anche a cosa rappresenta il calcio in Inghilterra, diverso dall'Italia. Non meglio o peggio, ma diverso, e porta ad avere un altro approccio alle partite".