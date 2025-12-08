Pubblicità
Lelio Donato

Inter-Liverpool, chi giocherà in difesa? Chivu annuncia: "Akanji non sta bene, Acerbi può giocare due volte in tre giorni"

L'allenatore nerazzurro presenta la grande sfida che attende l'Inter in Champions League: martedì sera a San Siro arriva un Liverpool in crisi. Chivu cerca la prima vittoria in un big-match.

Inter-Liverpool può essere la grande occasione nerazzurra. La squadra di Chivu, infatti, cerca ancora la prima vittoria in un big-match.

Dopo la convincente prestazione offerta in campionato contro il Como, a San Siro arriva un Liverpool in piena crisi che offre all'Inter l'occasione di riscattare la sconfitta di Madrid contro l'Atletico nell'ultimo turno. In caso di successo, peraltro, i nerazzurri si avvicinerebbero all'obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Di seguito le dichiarazioni di Chivu nella conferenza della viglia di Inter-Liverpool.

  • LA CULTURA DEL LIVERPOOL

    "Replicare contro il Liverpool quanto visto contro il Como? Credo che loro siano una squadra che fa dell'intensità un proprio motto, una parte della propria identità" le perole di Chivu alla vigilia. "Klopp l'ha portata, Slot sta cercando di mantenerla e ci è riuscito, dato che ha vinto la Premier League".

    "Hanno avuto difficoltà dopo aver cominciato bene, ma è una squadra costruita per questo tipo di partite".

    "Sono tra i più blasonati e titolati a livello mondiale, sappiamo cosa portano in campo. Noi vogliamo fare come loro, però loro nascono così, hanno una storia e una cultura, legata anche a cosa rappresenta il calcio in Inghilterra, diverso dall'Italia. Non meglio o peggio, ma diverso, e porta ad avere un altro approccio alle partite".

  • SALAH FUORI DAI CONVOCATI

    Nel Liveprool non ci sarà Momo Salah, non convocato in seguito alle parole pre-Leeds in cui lamentava l'ennesima panchina:

     "Sappiamo tutti cosa rappresenta per il Liverpool e per il calcio mondiale. Non è una mia preoccupazione: so che ci sono dei giocatori che possono sostituirlo, e che quindi il Liverpool manterrà un livello alto, come è stato sempre nella sua storia. Si parla di squadre, non di individui, ed è per questo che dobbiamo preoccuparci di cosa farà il gruppo, non dei singoli".

    Nonostante le difficoltà stagionali, insomma, una squadra come il Liverpool è sempre una delle grandi, con emorme qualità nella propria rosa.

  • GLI INFORTUNI

    Ancora una volta non ci saranno Dumfries e Darmian:

    "Sono ancora fuori, non so per quanto. Veramente non lo so. Darmian inizierà a breve il programma riabilitivo. Denzel sta facendo palestra senza mettere peso sulla caviglia. Cammina senza dolore ma secondo me ci vorrà ancora"

    "Akanji oggi non si è allenato, perché non sta bene, vediamo domani. Acerbi credo sia il difensore con più minuti, insieme a Bastoni e Akanji stesso. Bisseck ha cominciato a fare vedere quello che ci serve, c'è il bisogno del contributo di tutti e ultimamente ha giocato di più. Le scelte si fanno in base alle mie intuizioni, all'avversario, a come penso di affrontarlo. Acerbi può giocare due volte in tre giorni, sì".

  • LE SORPRESE DI CHIVU

    Tatticamente Chivu sta dimostrando di saper sorprendere tutti, anche i propri giocatori:

     "Io sono contento di quello che stanno facendo loro, per il mio modo di vedere il calcio e la vita non metto muri, ma sto cercando di costruire ponti, anche per uscire dalla comfort zone".

    "Ho la fortuna di avere giocatori che apprezzano questo comportamento: a volte sono confusi, magari, ma il caos ti fa anche pensare a qualcosa in più. Poi non penso di aver creato troppo caos... Se domani a Thuram chiedo di giocare centrocampista sono convinto lo faccia con piacere".

Champions League
Inter crest
Inter
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0