Inter-Lazio probabili formazioni, chi gioca titolare e le ultime su Pavard, Mkhitaryan, Frattesi, Thuram, Nuno Tavares, Pedro e Isaksen

A San Siro in palio Scudetto e Champions: probabili e indisponibili e le scelte di Inzaghi e Baroni, le ultime sulle formazioni di Inter-Lazio.

Domenica 18 maggio alle ore 20:45, lo stadio Meazza sarà teatro di una sfida decisiva per i verdetti finali del campionato: Inter-Lazio non è solo uno scontro diretto tra due grandi del calcio italiano, ma un crocevia fondamentale per la corsa scudetto e la qualificazione alla prossima Champions League.

L’Inter di Simone Inzaghi arriva al match con il morale alto in attesa della finale di Champions League e con la possibilità di vincere anche lo Scudetto. I nerazzurri sono infatti a un solo punto dal Napoli e sperano in un passo falso dei partenopei nelle ultime due giornate.

La Lazio, invece, arriva a San Siro in piena lotta Champions. Gli uomini di Marco Baroni sono quarti in classifica a pari punti con la Juventus e non possono permettersi passi falsi. I biancocelesti sono imbattuti da cinque giornate, con due vittorie esterne (a Genova ed Empoli) e tre pareggi contro Roma, Parma e Juventus. Forte di un rendimento solido fuori casa, la Lazio cercherà di vendicare il pesante 6-0 subito all’andata all’Olimpico, in una gara dominata dall’Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi gioca Inter-Lazio? Le ultime sulle formazioni di Simone Inzaghi e Marco Baroni.