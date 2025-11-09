Inter-Lazio, la rincorsa nerazzurra è completa: si è presa la vetta della classifica per la prima volta

L'Inter è in testa alla classifica della Serie A per la prima volta in stagione. Una vetta condivisa con la Roma, certo, ma comunque un primo posto raggiunto dopo un lungo inseguimento cominciato a fine estate e culminato a San Siro con il 2-0 contro la Lazio di Sarri che ha chiuso l'undicesimo turno di campionato. Un campionato che per la squadra di Chivu comincia ora.
A 'livello grafico' l'Inter è considerata la prima in classifica per la differenza reti ottenuta fin qui (+14 rispetto al +7 della Roma di Gasperini), ma in caso di arrivo a pari punti si giocherebbe lo spareggio. Una questione lontanissima nel tempo, ma che va comunque spiegata per far capire il motivo di una posizione che i nerazzurri manteranno per almeno due settimane.
L'Inter si fermerà come tutte le squadre dei massimi campionati in virtù della pausa delle Nazionali, per poi tornare in campo domenica 23 novembre. Ovvero quando tutte le luci di Milano saranno concentrate su San Siro per il Derby contro il Milan, con i rossoneri attualmente a -2 dopo la rimonta subita contro il Parma nella serata di sabato.