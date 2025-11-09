Pubblicità
Lautaro Inter Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Lazio, la rincorsa nerazzurra è completa: si è presa la vetta della classifica per la prima volta

La vittoria contro la Lazio firmata Lautaro porta il team di Chivu al primo posto insieme alla Roma. L'ultima volta nerazzurra? All'inizio della scorsa primavera.

L'Inter è in testa alla classifica della Serie A per la prima volta in stagione. Una vetta condivisa con la Roma, certo, ma comunque un primo posto raggiunto dopo un lungo inseguimento cominciato a fine estate e culminato a San Siro con il 2-0 contro la Lazio di Sarri che ha chiuso l'undicesimo turno di campionato. Un campionato che per la squadra di Chivu comincia ora.

A 'livello grafico' l'Inter è considerata la prima in classifica per la differenza reti ottenuta fin qui (+14 rispetto al +7 della Roma di Gasperini), ma in caso di arrivo a pari punti si giocherebbe lo spareggio. Una questione lontanissima nel tempo, ma che va comunque spiegata per far capire il motivo di una posizione che i nerazzurri manteranno per almeno due settimane. 

L'Inter si fermerà come tutte le squadre dei massimi campionati in virtù della pausa delle Nazionali, per poi tornare in campo domenica 23 novembre. Ovvero quando tutte le luci di Milano saranno concentrate su San Siro per il Derby contro il Milan, con i rossoneri attualmente a -2 dopo la rimonta subita contro il Parma nella serata di sabato.

  • ESTATE DIMENTICATA

    L'Inter di Chivu non sembra aver subito due sconfitte a fine estate, ma la realtà è che ciò è successo. Ed è stato fondamentale per fare capire alla squadra di dover cambiare pelle velocemente per non incappare in un'annata deludente.

    Dopo i k.o contro Udinese e Juventus, del resto, l'Inter ha praticamente solo vinto, ottenendo quattro successi su quattro in Champions e ben sette su otto in campionato, con l'unico passo falso post Derby d'Italia rappresentato da quello pregno di polemiche in quel di Napoli.

    Complice una Serie A senza padroni, l'Inter ha potuto correre senza troppe ansie, raggiungendo il gruppo di testa in virtù delle varie sconfitte subite da Napoli e Roma, nonchè per qualche pareggio di troppo del Milan.

  • SETTE MESI DOPO

    L'Inter non si trovava in testa al campionato da aprile. Sette mesi fa la squadra di Simone Inzaghi ebbe modo di rimanere brevemente da sola in vetta, prima di condividere il primo posto con il Napoli e dunque perderlo senza più recuperarlo.

    Da allora è cambiato allenatore, si è svolto il Mondiale per Club che sembra essere già stato magicamente cancellato dalla memoria collettiva, e l'Inter ha affrontato i propri demoni per tornare ad essere la favorita per il titolo di Serie A.

    Chivu non sembra accontentarsi mai, vuole sempre di più e l'aver battuto la Lazio per il primo posto rappresenta solamente un punto di partenza in vista delle nuove prove autunnali che arriveranno dopo la sosta.

  • IL SOLITO LAUTARO

    Perché il campionato dell'Inter comincia il 9 novembre? Perché ora può difendere il primo posto, più tranquilla, più consapevole. 

    E soprattutto può farlo con la consapevolezza di aver non solo superato il periodo da inseguitrice, ma anche quello che anno dopo anno caratterizza capitan Lautaro Martinez. 

    Ogni autunno l'argentino vive un mini-periodo di quattro-cinque partite senza segnare in campionato, poi lo lascia alle spalle e non si ferma più. Dopo aver realizzato un goal in Champions contro il Kairat, El Toro ha battuto la Lazio con un gran goal a inizio partita. Al quale è seguito il raddoppio di Bonny per il 2-0 finale.

    I momenti da scavalcare sono stati sorpassati nella stessa fredda serata milanese, che riporta l'Inter in vetta e Lautaro al goal in campionato.

  • IL DERBY E IL FUTURO

    Certo, l'Inter è prima in campionato e a livello psicologico potrebbe aiutare tantissimo, ma la verità è che la classifica della Serie A è cortissima e ogni minimo passo falso (anche un pareggio) potrebbe portare una nuova capolista in vetta.

    Il Derby sarà una prova fondamentale in questo senso, considerando come una vittoria porterebbe l'Inter a mantenere la testa della classifica e allontanare il Milan a -5. Comunque vada, però, si tratterà solamente dell'inizio della lotta per il titolo. Dopo di che sarà una battaglia dopo l'altra, per citare l'ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson.

    In autunno l'Inter affronterà il Pisa in terra toscana, dunque il sorprendente Como a San Siro e dunque il nuovo Genoa di De Rossi al Ferraris.

    Lo farà convinta nei propri mezzi come durante tutta la rincorsa. Con un pizzico in più di fiducia dopo averla completata.

