Inter-Lazio, la rincorsa nerazzurra è completa: si è presa la vetta della classifica per la prima volta

Certo, l'Inter è prima in campionato e a livello psicologico potrebbe aiutare tantissimo, ma la verità è che la classifica della Serie A è cortissima e ogni minimo passo falso (anche un pareggio) potrebbe portare una nuova capolista in vetta.

Il Derby sarà una prova fondamentale in questo senso, considerando come una vittoria porterebbe l'Inter a mantenere la testa della classifica e allontanare il Milan a -5. Comunque vada, però, si tratterà solamente dell'inizio della lotta per il titolo. Dopo di che sarà una battaglia dopo l'altra, per citare l'ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson.

In autunno l'Inter affronterà il Pisa in terra toscana, dunque il sorprendente Como a San Siro e dunque il nuovo Genoa di De Rossi al Ferraris.

Lo farà convinta nei propri mezzi come durante tutta la rincorsa. Con un pizzico in più di fiducia dopo averla completata.