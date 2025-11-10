Pubblicità
Inter-Lazio, i biancocelesti specificano: "Sarri e gli arbitri? Le considerazioni a caldo vanno lette nel contesto successivo alla gara"

La Lazio ha commentato con una nota ufficiale le parole del tecnico Sarri post gara: "Lo ha chiarito anche lui, l'arbitro non ha influito".

La Lazio ha rilasciato un comunicato per difendere l'operato degli arbitri e specificare come le parole del suo allenatore Maurizio Sarri a proposito dei fischietti siano state pronunciate a caldo e dunque lette "nel contesto immediatamente successivo alla gara".

Sarri, in particolare, aveva chiesto "di noleggiare arbitri dall'estero" per migliorare la qualità delle direzioni in Serie A, evidenziando comunque che l'operato del fischietto di gara Manganiello non abbia cambiato la gara di Milano. Parole che nella mattinata di lunedì hanno portato la società di Lotito a pubblicare una nota in cui viene spiegato il perchè delle dichiarazioni del tecnico.

"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale" fa sapere la società capitolina.

"Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.

In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri".

  • "PADRE PIO" E GLI ARBITRI

    In conferenza stampa è stato chiesto a Sarri il motivo del suo nervosismo:

    "Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l'arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì" le dichiarazioni di Sarri.

    "Allo stesso modo, però, il tecnico ha specificato: 

    "L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera".

    Insomma, una critica all'arbitro sì, ma puntualizzando come non abbia influito sul risultato finale.

  • IL CONFRONTO

    Nella mattinata di lunedì 10 novembre era stago programmato da tempo il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A proprio per avvicinare il mondo delle decisioni arbitrali alle squadre di Serie A: 

    "Rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti" la conclusione della Lazio.

