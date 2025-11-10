Inter-Lazio, i biancocelesti specificano: "Sarri e gli arbitri? Le considerazioni a caldo vanno lette nel contesto successivo alla gara"

La Lazio ha rilasciato un comunicato per difendere l'operato degli arbitri e specificare come le parole del suo allenatore Maurizio Sarri a proposito dei fischietti siano state pronunciate a caldo e dunque lette "nel contesto immediatamente successivo alla gara".
Sarri, in particolare, aveva chiesto "di noleggiare arbitri dall'estero" per migliorare la qualità delle direzioni in Serie A, evidenziando comunque che l'operato del fischietto di gara Manganiello non abbia cambiato la gara di Milano. Parole che nella mattinata di lunedì hanno portato la società di Lotito a pubblicare una nota in cui viene spiegato il perchè delle dichiarazioni del tecnico.
"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale" fa sapere la società capitolina.
"Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.
In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri".