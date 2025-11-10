Inter-Lazio, i biancocelesti specificano: "Sarri e gli arbitri? Le considerazioni a caldo vanno lette nel contesto successivo alla gara"

In conferenza stampa è stato chiesto a Sarri il motivo del suo nervosismo:

"Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l'arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì" le dichiarazioni di Sarri.

"Allo stesso modo, però, il tecnico ha specificato:

"L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera".

Insomma, una critica all'arbitro sì, ma puntualizzando come non abbia influito sul risultato finale.