Lautaro Martinez InterGetty Images
Michael Baldoin

Inter-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il big match tra Inter e Lazio chiude l'undicesima giornata di questa Serie A: dove vedere la sfida di San Siro in tv e streaming e le scelte di formazione di Chivu e Sarri.

Un ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, poi un lungo filone senza interruzioni fino alla fine di marzo 2026.

L’Inter punta a dare continuità ai propri risultati e a proseguire la rincorsa al primo posto in classifica, mentre la Lazio continua la sua risalita dopo un inizio di stagione altalenante.

I nerazzurri arrivano alla sfida forti dei successi contro Hellas Verona e Kairat, mentre la squadra di Maurizio Sarri ha raccolto due vittorie nelle ultime tre partite - contro Juventus e Cagliari - intervallate dal pareggio a reti bianche con il Pisa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • INTER-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter-Lazio

    • Data: domenica 9 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

  • ORARIO INTER-LAZIO

    La gara fra Inter e Lazio, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 9 novembre 2025, allo stadio Meazza di San Siro, con fischio d’inizio ore 20:45.

  • DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV

    La partita tra Inter e Lazio sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • INTER-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Inter-Lazio in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Inter-Lazio grazie alla consueta diretta testuale.

