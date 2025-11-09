Inter-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Un ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, poi un lungo filone senza interruzioni fino alla fine di marzo 2026.
L’Inter punta a dare continuità ai propri risultati e a proseguire la rincorsa al primo posto in classifica, mentre la Lazio continua la sua risalita dopo un inizio di stagione altalenante.
I nerazzurri arrivano alla sfida forti dei successi contro Hellas Verona e Kairat, mentre la squadra di Maurizio Sarri ha raccolto due vittorie nelle ultime tre partite - contro Juventus e Cagliari - intervallate dal pareggio a reti bianche con il Pisa.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.