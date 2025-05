Inter-Lazio di nuovo decisiva per lo Scudetto? La storia di una sfida mai banale: il 5 maggio, lo striscione in Curva Nord e "la prende Vecino"

Inter vs Lazio

Ancora una volta la sfida tra Inter e Lazio potrebbe aver indirizzato il destino del campionato nerazzurro, tra ricordi dolci e sconfitte brucianti.

Inter-Lazio non è una partita come le altre, specie quando si gioca a maggio. Cosa peraltro avvenuta spesso negli ultimi vent'anni o poco più.

Tanti infatti gli incroci tra le due squadre proprio nel momento clou della stagione, ovvero quando spesso si decidono i campionati.

Anche la sfida andata in scena domenica sera a 'San Siro' non ha fatto eccezione e rischia di aver definitivamente indirizzato il destino dell'Inter.

I nerazzurri per qualche minuto avevano infatti operato il sorpasso in vetta alla classifica sul Napoli, fino al definitivo 2-2 segnato da Pedro su un calcio di rigore molto contestato.

Come dicevamo però non è la prima volta che Inter e Lazio si affrontano nel momento più caldo: ma come sono andati i precedenti?