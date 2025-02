Inter-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: Arnautovic e Calhanoglu in goal, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia contro il Milan

La straordinaria volée dell'attaccante e il rigore del turco mandano al tappeto la squadra di Baroni: in semifinale sarà di nuovo derby col Milan.

Marko Arnautovic la apre con un capolavoro nel finale del primo tempo, Hakan Calhanoglu la chiude con freddezza dal dischetto. L'Inter batte 2-0 la Lazio e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dove i nerazzurri se la vedranno contro il Milan in un doppio derby da brividi, rispettivamente il quarto e il quinto di questa stagione dopo i due in Serie A e quello nella finale di Supercoppa italiana.

Regna l'equilibrio nella prima fase di gara, con la Lazio che prova a spostare l'inerzia della qualificazione sull'imbucata di Tchaouna che illumina il corridoio per Isaksen, il cui diagonale viene prolungato in corner da una grande parata di Martinez. I biancocelesti si fanno preferire al cospetto di un'Inter che al 24' è già costretta a spendere un cambio: Dumfries entra in campo per sostituire l'infortunato Darmian. Nel momento in cui la squadra di Baroni sembra dare la maggiore sensazione di pericolosità, ecco che a spezzare l'equilibrio ci pensano i campioni d'Italia in carica: corner di Dimarco, respinto dalla difesa laziale proprio in zona Arnautovic che con una strepitosa volée mancina insacca all'angolino.

La Lazio torna subito ad aggredire e la prima chance vede ancora protagonista Isaksen, il cui piazzato destinato all'angolino più lontano trova sulla sua strada l'attento Martinez che compie un'altra parata decisiva. Il portiere nerazzurro, chiamato a sostituire l'infortunato Sommer, risponde presente anche sulla girata improvvisa di Zaccagni a centro area. Da quel momento la pressione di marca biancoceleste cala progressivamente di intensità e all'imbocco dell'ultimo quarto d'ora è l'Inter a mettere il lucchetto alla partita: Correa, entrato a mezz'ora dalla fine, viene steso in area da Gigot e dal dischetto Calhanoglu fa calare il sipario. l'Inter vola in semifinale. Ad attenderla ci sarà, ancora una volta, il Milan.