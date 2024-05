Inter-Lazio 1-1, cronaca, tabellino e voti: Dumfries evita la sconfitta e il sogno Champions biancoceleste si allontana

Un goal di Dumfries all'87' beffa la Lazio e rischia di compromettere le speranze da 6° posto dei biancocelesti.

Dopo il turnover delle ultime partite, Inzaghi rimette in campo i titolarissimi. Torna anche Acerbi al centro della difesa, così come torna Provedel tra i pali della porta della Lazio.

L'atmosfera a San Siro è spettacolare nel giorno della premiazione, con una coreografia da brividi messa in scena dai tifosi nerazzurri. Clima caldissimo sugli spalti, ma anche in campo non si scherza. Dopo 4 minuti abbiamo già visto una grande uscita di Provedel su Thuram e un goal annullato correttamente a Castellanos per fuorigioco.

Le squadre sono lunghe e le occasioni fioccano. Provedel fa capire a Mandas che il titolare è tornato con due super interventi su Dimarco. Sommer dall'altra parte non si dimostra da meno, ma non può far nulla sul bellissimo sinistro piazzato di Kamada, fino a quel momento il migliore in campo.

Nel secondo tempo l'Inter entra con un piglio diverso. Non vuole perdere l'ultima a San Siro nel giorno della consegna della coppa. Lautaro colpisce subito un clamoroso palo su calcio d'angolo, la Lazio si chiude e riparte, andando vicina al raddoppio con Vecino.

Inzaghi tenta il tutto e per tutto giocandosi la carta delle tre punte, inserendo Sanchez per Calhanoglu. Ma il goal del pareggio arriva forse da chi meno te lo aspetti, Denzel Dumfries, sovrastando Marusic con un gran colpo di testa. Una brutta botta per le ambizioni da 6° posto della Lazio, ma Simone Inzaghi non fa sconti all'altra metà del suo cuore.