Inter, la rivincita è già servita: tutti gli errori da non ripetere contro la Fiorentina a San Siro

Lunedì sera ci sarà già il secondo atto tra Inter e Fiorentina: per i nerazzurri l'obbligo di cancellare la pessima prova del 'Franchi'.

Un k.o. inatteso, soprattutto per le proporzioni con cui si è palesato: una sconfitta con tre goal di scarto i tifosi dell'Inter non la vedevano dal maggio 2019, quando la squadra allora allenata da Luciano Spalletti perse per 4-1 in quel di Napoli alla penultima giornata di campionato.

Da quella sfida di acqua sotto i ponti ne è passata a bizzeffe, ma il pesante 3-0 inferto dalla Fiorentina al 'Franchi' ha messo a nudo tutte le fragilità di una squadra che avrà subito a disposizione la rivincita, l'opportunità di mettersi alle spalle un brutto incidente di percorso.

Lunedì sera, infatti, a San Siro andrà in scena nuovamente il confronto con la squadra di Raffaele Palladino, stavolta al gran completo e con tutti i nuovi acquisti a disposizione: un appuntamento da non fallire, pena la possibile fuga di un Napoli impegnato al 'Maradona' contro l'Udinese 24 ore prima.