Barella InterGetty Images
GOAL

Inter-Kairat, perché Barella gioca con il braccio fasciato? Non è la prima volta

Barella, centrocampista sardo dell'Inter, gioca con una fasciatura sul braccio destro da alcune partite.

Non si tratta di una novità, ma essendo Inter-Kairat una partita di Champions League ha probabilmente attirato l'interesse di più tifosi e curiosi. Nicolò Barella è il protagonista della domanda che ha assillato migliaia di fans durante il quarto match di scena a San Siro tra i nerazzurri e la squadra kazaka.

Il centrocampista sardo, gioca da diverse partite con una fasciatura al braccio destro che parte dalla manica e ricopre buona parte dell'arto. Il motivo? Non è chiaro.

Barella non ha subito alcun problema fisico al braccio ultimamente, ma nelle ultime uscite dell'Inter si è presentato in campo con tale fasciatura, tra l'altro aperta all'altezza del gomito. A partire dalla sfida contro la Fiorentina, l'ex Cagliari è sempre sceso in campo in questo modo.

Sempre nell'ambito di questi quesiti, nelle ultime partite i tifosi della Juventus si sono domandati anche perché Dusan Vlahovic giochi con una manica lunga e una corta. In questo caso, però, si tratterebbe semplicemente di una scelta estetica.

