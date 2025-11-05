Getty Images
Inter-Kairat moviola, c'era il rigore? Cosa è successo a San Siro, la spiegazione degli episodi VAR
DIFFIDATI E CARTELLINI
DIFFIDATI INTER
Nessuno
AMMONITI INTER
Barella
ESPULSI INTER
Nessuno
GLI EPISODI IN AREA: I RIGORI DATI E NON ASSEGNATI
Al minuto 16 Fratteri cade in area del Kairat reclamando a gran voce un rigore. L'arbitro Godinho concede rimessa dal fondo giustamente, considerando l'auto-sgambetto dell'ex Sassuolo.
Non c'è rigore per l'Inter neanche al 19', dopo un contatto tra Arad e Bisseck. Inizialmente Godinho indica il dischetto, ma dopo il controllo VAR la decisione cambia: è il difensore nerazzurro che pesta il piede dell'avversario.
CI SONO STATI ALTRI CASI DA MOVIOLA?
Nessun caso da moviola durante Inter-Kairat, ovviamente escludendo i due rigori non assegnati, giustamente, all'Inter.
