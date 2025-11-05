Inter-Kairat dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tre vittorie su tre nei primi 270 minuti e una quarta partita che sulla carta potrebbe portare ad un nuovo successo. L'Inter di Chivu ospita il Kairat a San Siro, decisa ad avvicinarsi agli ottavi di Champions League senza passare dai playoff. Squadra kazaka di Almaty, è alla prima partecipazione alla fase finale europea: fin qui un pareggio e ben nove goal subiti.

Consapevole di come sedici-diciasette punti bastino per andare agli ottavi, l'Inter ha una grande occasione contro il Kairat a metà percorso di Champions. Dopo la sfida di San Siro contro la squadra kazaka, infatti, i nerazzurri potrebbero gestire più tranquillamente le altre quattro gare contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, decisamente più complicate rispetto alla prima parte del calendario europeo.

Chivu ripropone diversi titolari per la partita contro il Kairat dopo il turnover contro il Verona, per un match visibile in diretta tv e streaming nella giornata di mercoledì: squadre in campo a San Siro alle 20.45.