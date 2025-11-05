Pubblicità
GOAL

Inter-Kairat dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter a punteggio pieno fin qui, decisa a battere anche il Kairat per avvicinarsi agli ottavi di Champions League. Diretta tv e streaming alle 21:00, gli undici in campo per Chivu.

Tre vittorie su tre nei primi 270 minuti e una quarta partita che sulla carta potrebbe portare ad un nuovo successo. L'Inter di Chivu ospita il Kairat a San Siro, decisa ad avvicinarsi agli ottavi di Champions League senza passare dai playoff. Squadra kazaka di Almaty, è alla prima partecipazione alla fase finale europea: fin qui un pareggio e ben nove goal subiti.

Consapevole di come sedici-diciasette punti bastino per andare agli ottavi, l'Inter ha una grande occasione contro il Kairat a metà percorso di Champions. Dopo la sfida di San Siro contro la squadra kazaka, infatti, i nerazzurri potrebbero gestire più tranquillamente le altre quattro gare contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, decisamente più complicate rispetto alla prima parte del calendario europeo.

Chivu ripropone diversi titolari per la partita contro il Kairat dopo il turnover contro il Verona, per un match visibile in diretta tv e streaming nella giornata di mercoledì: squadre in campo a San Siro alle 20.45.

  • INTER-KAIRAT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter-Kairat

    • Data: mercoledì 5 novembre 2025

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: Prime Video

    • Streaming: Prime Video

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-KAIRAT

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

    KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

  • ORARIO INTER-KAIRAT

    La partita tra Inter e Kairat valida per il quarto turno di Champions League si gioca mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21:00.

    L'Inter affronta la sfida europea contro la squadra kazaka a San Siro.

  • DOVE VEDERE INTER-KAIRAT IN TV

    • Prime Video

    Gli abbonati a Prime, servizio di Amazon, possono vedere Inter-Kairat in diretta tv tramite l'app di Prime Video.

    Basta scegliere la sezione sport e dunque il live di Inter-Kairat, oppure direttamente la gara nella home principale di Prime se già disponibile.

    Chi non è abbonato a Prime può usufruire della prova gratuita di trenta giorni, con eventuale disdetta prima della conclusione così da non pagare nulla.

  • INTER-KAIRAT IN DIRETTA STREAMING

    • Prime Video

    Attraverso il sito o l'app di Prime Video è possibile guardare la partita tra Inter e Kairat in diretta streaming.

    Via telefono, tablet o computer basta sceglierie Prime e la sezione sport del servizio, scegliendo Inter-Kairat nella serata di mercoledì.

    Prima e dopo la sfida sono previsti approfondimenti ed interviste direttamente dal prato di San Siro.

