Cristian Chivu
Francesco Schirru

Inter-Kairat, Chivu non è pienamente soddisfatto: "Mi prendo la responsabilità di quello che non sono riuscito a trasmettere oggi"

L'allenatore del Chivu ha commentato l'ennesima vittoria dell'Inter in Champions che mantiene i nerazzurri in vetta (condivisa) e a punteggio pieno.

La vetta della Serie A è lì, distante appena un punto. Quella di Champions, invece, è condivisa con le sole Arsenal e Bayern Monaco. Le polemiche di Napoli sono dimenticate, la squadra di Chivu è tornata al top in termini di risultati. Nonostante la vittoria di misura contro la matricola Kairat, Lautaro e compagni si ritrovano a punteggio pieno dopo le prime quattro gare europee. Con la fase ad eliminazione diretta sempre più vicina.

Dodici punti su dodici per l'Inter, che punta con forza agli ottavi, consapevole di come gli spareggi siano comunque quasi matematici. Spareggi a cui nessuno in casa nerazzurra vuole partecipare, consci di una qualificazione agli ottavi in realtà oramai prossima. Dopo qualche mugugno per i goal mancanti in campionato, Lautaro ha sbloccato il match di San Siro, mentre Carlos Augusto ha siglato il 2-1 decisivo dopo il momentaneo pari del Kairat.

Un'altra vittoria significa nuovi sorrisi per Chivu? Non proprio, considerato il successo di misura di una squadra comunque in grado di reggere partite ogni tre giorni e nuovamente vincitrice in Champions dopo i successi contro Ajax, Union Saint-Gilloise e Slavia Praga.

  • COSA HA DETTO CHIVU

    "Io devo lavorare nel trovare la motivazione e le parole giuste che alzino il livello dell'attenzione e dell'atteggiamento" ha detto Chivu dopo la gara, sentito da Sky. "Mi prendo la responsabilità e devo trovare qualcosa in più rispetto a quanto ho trovato in questi giorni per preparare la partita"

    "Non abbiamo sbloccato subito la gara, abbiamo segnato poco prima dell'intervallo. Non sono riuscito a trasmettere l'atteggiamento, giocare ogni tre giorni non è una scusa, slo un dato di fatto. Potevamo e dovevamo fare meglio, mi prendo i 3 punti perché sono importanti e buoni per la classifica".

    E ora, ricorda Chivu, "il livello degli avversari sarà molto più alto di quelle affrontate finora"

  • IL CAMBIO DI LAUTARO

    Si è parlato a lungo di Lautaro negli ultimi giorni, causa quattro partite consecutive senza goal in campionato

    In rete per il momentaneo 1-0 dell'Inter, Lautaro è stato sostituito all'intervallo lasciando perplessa buona parte della tifoseria nerazzurra. Turnover, scelta tecnica o infortunio? Semplicemente un cambio concordato:

    "Era per metterlo un po' a riposo" ha assicurato Chivu, ricordando del resto come l'argentino non possa praticamente mai riposare causa gare continue e l'infortunio di Thuram con cui fare i conti.

  • CHIVU PERFEZIONISTA

    L'Inter vince, spesso convince. Non in questo caso, e perciò Chivu non può dirsi felice:

    "Non sono mai soddisfatto di quello che sto facendo. Non vuol dire che sto cercando la perfezione ma qualcosina in più potevamo fare, in ogni caso mi prendo quanto di buono è stato fatto".

    Nonostante tutto, del resto, l'Inter è prima in Champions e a -1 dalla vetta in campionato. Non malissimo, soprattutto dopo i dubbi delle primissime settimane stagionali.

  • DI NUOVO SAN SIRO. POI LA SOSTA

    L'Inter chiuderà questa prima parte di novembre ospitando la Lazio di Sarri. La gara del 9 novembre di scena a San Siro sarà l'ultima pre-sosta, quella che potrebbe portare i nerazzurri in vetta davanti a un passo falso del Napoli.

    Comunque vada l'undicesimo turno, l'Inter sarà in pausa per poco più di una settimana (con la maggior parte della rosa in giro per rispondere alle chiamate della Nazionali), per poi preparare al meglio il big match contro il Milan. 

    Uno dei Derby più attesi dell'ultimo triennio.

