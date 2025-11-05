Inter-Kairat, Chivu non è pienamente soddisfatto: "Mi prendo la responsabilità di quello che non sono riuscito a trasmettere oggi"

La vetta della Serie A è lì, distante appena un punto. Quella di Champions, invece, è condivisa con le sole Arsenal e Bayern Monaco. Le polemiche di Napoli sono dimenticate, la squadra di Chivu è tornata al top in termini di risultati. Nonostante la vittoria di misura contro la matricola Kairat, Lautaro e compagni si ritrovano a punteggio pieno dopo le prime quattro gare europee. Con la fase ad eliminazione diretta sempre più vicina.

Dodici punti su dodici per l'Inter, che punta con forza agli ottavi, consapevole di come gli spareggi siano comunque quasi matematici. Spareggi a cui nessuno in casa nerazzurra vuole partecipare, consci di una qualificazione agli ottavi in realtà oramai prossima. Dopo qualche mugugno per i goal mancanti in campionato, Lautaro ha sbloccato il match di San Siro, mentre Carlos Augusto ha siglato il 2-1 decisivo dopo il momentaneo pari del Kairat.

Un'altra vittoria significa nuovi sorrisi per Chivu? Non proprio, considerato il successo di misura di una squadra comunque in grado di reggere partite ogni tre giorni e nuovamente vincitrice in Champions dopo i successi contro Ajax, Union Saint-Gilloise e Slavia Praga.