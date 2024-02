Inter-Juventus, il record negativo bianconero tra andata e ritorno: tirare in porta è un tabù

La Juventus chiude il Derby d'Italia con un solo tiro nello specchio, eguagliando il suo record negativo stagionale. Il precedente? Juventus-Inter.

La partita più attesa di questi mesi non è stata esaltante. Come spesso accade con i big match, infatti, le due squadre non sono riuscite a dare spettacolo, anche se probabilmente ai tifosi dell'Inter poco importa. 1-0 Inter sulla Juventus, che scappa in vetta a +4, tra l'altro, con una partita in meno rispetto ai bianconeri.

Una partita dominata da parte dell'Inter, ma ciò nonostante a San Siro non si è andati oltre l'autogoal di Gatti. La Juventus, di fatto, non ha praticamente mai tirato in porta, risultando imprecisa negli ultimi metri e con poca creatività in fase di possesso.

Un dato non molto dissimile rispetto a quello dell'Inter, poche volte pericolosa nello specchio (con un solo tiro nel primo tempo e tre in totale), ma comunque sempre con il pallino del gioco e pronta a mettere in difficoltà la Juventus, come nell'importante intervento di Bremer su Thuram del primo tempo, quando quest'ultimo era pronto a presentarsi a tu per tu con Szczesny.