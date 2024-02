Inter-Juventus, l'ultima sfida Scudetto: Dybala e Ramsey in un clima surreale

Le due squadre tornano a giocarsi il campionato in uno scontro diretto, l'ultima volta fu quattro anni fa e senza pubblico.

Derby d'Italia dal sapore di Scudetto. La grande classica del calcio italiano torna ad assegnare un pezzetto di tricolore. Non certo la prima volta. E quasi sicuramente neppure l'ultima.

Inter-Juventus però non era così decisiva per l'altissima classifica da almeno quattro anni, quando la sfida venne vinta dai bianconeri in modo abbastanza netto.

Una situazione decisamente particolare, quella vissuta l'8 marzo 2020. In un Allianz Stadium desolatamente vuoto, a poche ore dallo stop al calcio imposto dalla pandemia che avrebbe sconvolto le nostre vite per sempre.