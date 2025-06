Juventus e Inter non sono nella stessa parte del tabellone, dunque l'eventuale Derby d'Italia del Mondiale non si giocherà a breve.

Due italiane al Mondiale, due qualificate agli ottavi di finale. Inter e Juventus non sbagliano, superando il proprio turno da capoliste. In virtù di questo e in seguito alla brutta sconfitta rimediata dai bianconeri contro il Manchester City (5-2) che ha chiuso il girone G, le due squadre di Serie A non potranno giocare nelle prossime fasi del torneo.

L'eventuale Derby d'Italia, lo scontro tra Juventus e Inter, si giocherà solamente in finale qualora entrambe le squadre di Serie A riescano ad avere la meglio sulla rispettiva avversaria negli ottavi, la prima fase ad eliminazione diretta al Mondiale per Club, e nelle due partite successive (quarti e semifinali).

Tabellone, data e orario sono già stabilite: ora tocca alle due italiane scendere in campo a fine giugno e nei primi giorni di luglio negli ottavi, nei quarti e nelle semifinali per poi incrociarsi, nel caso, in uno scontro leggendario, letteralmente Mondiale.